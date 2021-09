Prezydent Duda spotkał się w czwartek z Polonią w Linden w stanie New Jersey

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w czwartek wieczorem spotkanie z społecznością polsko-amerykańską w Linden w stanie New Jersey.

Polski przywódca wręczył kilkudziesięciu osobom wysokie odznaczenia państwowe za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, polonijnej, kulturalnej i upowszechnianie wiedzy historycznej.

Wyróżniające się instytucje polonijne odebrały od prezydenta flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Uhonorowani zostali m.in. przedstawiciele organizacji polonijnych, szkół, duchowieństwa, a także osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do wzbogacenia życia polskich Amerykanów w New Jersey i okolicznych stanach w tym w Nowym Jorku.

Prezydent wskazywał, że Polacy w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie dziesięciolecia zrobili ogromnie wiele dla Polski. To nie tylko - jak mówił - "wystawianie dobrego świadectwa przed Amerykanami, ale także wiele innych bardzo ważnych elementów".

"Nigdy nie zapomnimy tego wielkiego wkładu Polonii w przyjęcie naszego kraju do NATO. To, że amerykańscy żołnierze są obecni na naszej ziemi, współpracują z naszymi żołnierzami, to, że możemy kupować w Stanach Zjednoczonych najnowocześniejszy sprzęt to Wasza zasługa" - mówił .

Prezydent docenił zaangażowanie społeczności polonijnej, by polskość została utrzymana. "Dziękuję rodzicom (…), dziadkom, nauczycielom za trud, ogromne zaangażowanie; za wszystko co czynicie, aby w kolejnych pokoleniach przetrwała polskość" - mówił do zebranych Andrzej Duda.

"Trudno zliczyć tych, którzy na co dzień poświęcają swój czas, by uczyć i mówić o Polsce; ogromnie jestem za to Państwu wdzięczny. Życzę Państwu zdrowia, spokoju i wszelkiego powodzenia" - dodał.