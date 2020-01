Prezydent Duda spotkał się w Davos z sekretarzem generalnym OPEC

Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz w Wenezueli i jej wpływ na rynek surowców energetycznych, a także "sprawiedliwa transformacja w polityce klimatycznej" były tematem spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym OPEC Mohammedem Sanusim Barkindo.

Prezydent Duda uczestniczy od wtorku w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF); jest to już jego trzeci pobyt w Davos. W czwartek przed południem, trzeciego dnia wizyty, prezydent spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym OPEC Barkindo.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, który towarzyszy głowie państwa podczas wizyty w Davos, poinformował PAP, że rozmowa dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz w Wenezueli i jej wpływu na rynek surowców energetycznych. "Rozmówcy zgodzili się, że należy wzmóc wysiłki na rzecz deeskalacji napięcia i przede wszystkim utrzymania politycznej stabilności w państwach istotnych dla rynku ropy naftowej" - przekazał prezydencki minister.

Sekretarz generalny OPEC zapewnił Dudę o podejmowaniu wszystkich niezbędnych kroków dla zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw oraz stabilności cen na rynku ropy naftowej.

Tematem rozmowy była także kwestia sprawiedliwej transformacji w polityce klimatycznej. Jak przekazał Szczerski, Barkindo podkreślił konieczność zachowania zrównoważonego rynku źródeł energii, który zachowuje różnorodność paliw i gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne. "W jego opinii, zmiany klimatu nie są związane z konkretnymi źródłami energii, takimi jak węgiel czy ropa naftowa, ale z technologiami ich wykorzystania i o nich należy debatować" - przekazał szef gabinetu prezydenta RP.

Prezydent Duda spotka się jeszcze w czwartek z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą, po czym spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Po spotkaniach polski przywódca zabierze głos w ramach debaty dotyczącej przyszłości NATO. Następnie weźmie udział w debacie dotyczącej indeksu giełdowego państw Trójmorza. Będzie to ostatni punkt wizyty Dudy w Davos, po którym spotka się on jeszcze z polskimi mediami i uda w podróż powrotną do kraju.

Z Davos Marzena Kozłowska