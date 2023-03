Prezydent Duda w CNN: Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje MiG-i; uważam, że Ukraina będzie miała F-16

Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN International udzielonym w Abu Zabi. Dodał, że Ukraina w przyszłości otrzyma samoloty F-16.

"Ta pozostała część MiG-ów-29, które mamy w Polsce i które służą teraz w naszych siłach powietrznych - jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć" - oświadczył Duda.

Zaznaczył, że uważa, iż ukraińskie siły zbrojne w przyszłości będą chciały dążyć do standardów NATO i że będą używać F-16.

"Więc szkolenie ukraińskich pilotów jest ważne i bardzo potrzebne" - dodał prezydent. Podkreślił jednocześnie, powołując się na swoją rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że obecnie kluczową potrzebą dla tego kraju jest artyleria.

Odnosząc się z kolei do doniesień o tym, że za częściowym zniszczeniem gazociągów Nord Stream stały proukraińskie grupy, Duda stwierdził, że ma nadzieję, iż śledztwa w tej sprawie wskażą sprawców. Zaznaczył jednak, że jeśli Nord Stream "przestanie istnieć", będzie do dla Europy korzystne, bo zniweczy wysiłki Rosji do "zdominowania" i uzależnienia od siebie Europy Zachodniej.