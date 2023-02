Prezydent Duda w Sky News: bez zachodniej broni Ukraina sobie nie poradzi

Prezydent RP Andrzej Duda powiedział w piątek stacji Sky News, że jeśli sojusznicy Ukrainy nie dostarczą jej takiej broni, jaką potrzebuje, to na pewno ona sobie nie poradzi, bo to jest jedyny sposób, by mogła ona zniwelować przewagę ilościową Rosji.

"Wszystko, co pozwoli im technologicznie osiągnąć przewagę nad armią rosyjską, jest w tym momencie cenne. Armia rosyjska ma ogromną przewagę ilościową. Ukraina, jeśli nie będzie miała tej przewagi jakościowej, nie będzie w stanie się przeciwstawić, bo po prostu Ukraińców jest znacznie mniej" - mówił prezydent w wywiadzie udzielonym Sky News podczas wizyty w Londynie.

"Jeżeli nie dostarczymy Ukrainie tego sprzętu, to na pewno sobie ona nie poradzi. Jeżeli ten sprzęt dostarczymy, to jest ogromna szansa na to, że Ukraińcy zdołają się obronić. To jest także wielki test dla NATO - czy NATO potrafi się przeciwstawić rosyjskiemu imperializmowi, czy NATO jest w stanie postawić tę tamę wobec niesprawiedliwości, wobec barbarzyństwa, wobec łamania prawa międzynarodowego. To jest wielki test dla nas wszystkich" - podkreślił Duda.