Prezydent Duda: w stu procentach wierzę w skuteczność szczepionek

W stu procentach wierzę w skuteczność szczepionek przeciw COVID-19, efekty ich działania są widoczne - podkreślił we wtorek w Bratysławie prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył jednocześnie, że nie można wykluczyć pojawienia się mutacji koronawirusa odpornej na dotychczasowe szczepionki.

Prezydent wziął udział w inauguracji dorocznej konferencji GLOBSEC w Bratysławie. Tegoroczna 16. edycja tego forum odbywa się w dniach 15-17 czerwca w formacie hybrydowym; tematem debaty w tym roku jest "środkowoeuropejska droga do odbudowy po pandemii". W inauguracji tegorocznej konferencji udział wziął również papież Franciszek.

Prezydent Duda mówił podczas inauguracji konferencji m.in. o aktualnym poziomie zachorowań na COVID-19 w Polsce i porównywał ten poziom do danych sprzed roku. "Czy możemy mówić o tym, że jeżeli liczba zachorowań w moim kraju, w Polsce, spadła w tej chwili do takiego poziomu dziennie, jak notowaliśmy dokładnie rok temu, czyli między 200 a 400 przypadków, to rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia, czy jest to efekt po prostu tego, że mamy takie, a nie inne warunki atmosferyczne, (że) taka jest pora roku. W zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki, a tych przypadków było tyle samo" - powiedział prezydent.

Na konferencji prasowej Duda był pytany w kontekście tej swojej wypowiedzi, czy osobiście w pełni wierzy w skuteczność szczepionek.

"Oczywiście, że wierzę w stu procentach w skuteczność szczepionek dlatego, że efekty ich działania są widoczne" - powiedział Duda.

Zaznaczył, że kiedy rozmawia się z ekspertami, to "wszyscy mówią, że to jest miks pewnych czynników, z którymi mamy do czynienia" w obecnej sytuacji epidemicznej. "Natomiast nikt nie może wykluczyć tego, że pojawi się nagle jakaś mutacja koronawirusa, na którą dotychczas funkcjonujące szczepionki nie będą skuteczne" - zaznaczył prezydent.