Prezydent Duda wraz z małżonką przybyli na Ukrainę

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybyli w niedzielę z trzydniową wizytą na Ukrainę. Prezydent spotka się z najwyższymi ukraińskimi władzami oraz odwiedzi Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni.

W czasie wizyty w obecności prezydenta zostaną także podpisane porozumienia gospodarcze.

"Wizyta na Ukrainie, u naszego sąsiada, jest niezwykle ważna. W czasie pandemii wiele sektorów gospodarki zależy od jeszcze lepszej współpracy międzypaństwowej i konkretnych rozwiązań. Więzi Polski z Ukrainą są bardzo silne i razem pracujemy nad ich umacnianiem" - napisał prezydent na Twitterze po przylocie.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski przekazał PAP, że wizyta pary prezydenckiej na Ukrainie rozpocznie się w niedzielę wieczorem od udziału w uroczystościach z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni pod Kijowem. Jak przekazała Ambasada RP w Kijowie, zaplanowano też złożenie symbolicznego koszyka z kłosami pszenicy przed pomnikiem ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932-1933 i zapalenie świec przed krzyżem bohaterów Niebiańskiej Sotni (ludzi, którzy zginęli podczas rewolucji godności z przełomu 2013 i 2014 r. na Ukrainie).

Andrzej Duda miał uczcić ofiary zbrodni katyńskiej i odwiedzić Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni w kwietniu br., jednak ze względu na restrykcje, które wtedy obowiązywały w związku z pandemią koronawirusa, nie doszło do tej wizyty. "Prezydent chce tę powinność zrealizować teraz. Rozpoczynamy więc wizytę na Ukrainie od odwiedzenia cmentarza w Bykowni pod Kijowem, gdzie leżą ofiary zbrodni katyńskiej, ale także polskie i ukraińskie ofiary zbrodni NKWD" - powiedział Szczerski.

W poniedziałek Andrzej Duda spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem i przewodniczącym Rady Najwyższej Dmytro Razumkowem. Rozmowy polityczne będą poświęcone współpracy dwustronnej, aspiracjom euroatlantyckim Ukrainy, a także kwestiom regionu, w tym sytuacji na Białorusi.

Tematem rozmów będą też kwestie historyczne. Prezydentowi będzie towarzyszyć prezes IPN Jarosław Szarek i - jak dodał Szczerski - będzie to okazja do spotkania szefów Instytutów Pamięci Narodowej Polski i Ukrainy, Jarosław Szarka i Antona Drobowycza. "To będzie pierwsze takie spotkanie w czasie kadencji prezydenta Zełenskiego" - powiedział prezydencki minister.

Ponadto w czasie wizyty w obecności prezydenta zostanie podpisana, jak poinformował Szczerski, "umowa PGNiG, która otwiera drogę polskiej spółce do udziału w prywatyzacji sektora energetycznego i gazowego na Ukrainie". Jak podkreślił prezydencki minister, "podpisanie tej umowy to będzie bardzo ważne otwarcie takiej właśnie możliwości w porozumieniu między PGNiG a aktywami państwowymi Ukrainy. Następnie PGNiG będzie sprawdzało opłacalność formy tego uczestnictwa własnościowego".

Poinformował ponadto, że podczas wizyty w Kijowie prezydent odsłoni pomnik Anny Walentynowicz, który stanie przed polską ambasadą. Walentynowicz urodziła się 15 sierpnia 1929 roku w miejscowości Równe na Ukrainie; zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

Trzeci dzień wizyty, wtorek, będzie poświęcony kwestiom gospodarczym. Prezydent będzie przebywał w Odessie; weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami polskiego biznesu, następnie razem z prezydentem będzie uczestniczył w otwarciu polsko-ukraińskiego forum biznesowego "Perspektywy współpracy Polski i Ukrainy: realizacja wspólnych inicjatyw i projektów w dziedzinie transportu i energetyki".

Podczas forum w obecności obu prezydentów zostanie podpisane porozumienie o współpracy między Portami w Gdańsku i Odessie. Szczerski poinformował, że prezydentowi będzie towarzyszył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Chodzi zarówno o tranzyt drogowy, ale także o koleje i porty; chcemy to wszystko razem spiąć. To jest też element strategii prezydenta Dudy budowania spójności infrastrukturalnej na osi Północ-Południe w naszej części Europy" - powiedział Szczerski. Budowaniu tej spójności - zaznaczył - służy Inicjatywa Trójmorza.

"Ukraina jako kraj będący poza UE nie może w pełni uczestniczyć w Inicjatywie Trójmorza, bo ona jest ograniczona do krajów członkowskich. Dlatego poprzez dwustronne umowy dokładamy ten element ukraiński do szerszej koncepcji współpracy w naszym regionie" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Prezydenci Duda i Zełenski złożą wieńce pod tablicą w Odessie upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 10. rocznicę jego śmierci w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

z Kijowa Wiktoria Nicałek