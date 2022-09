Prezydent Duda: zatrzymanie tendencji imperialnej Rosji to fundament przyszłej architektury pokoju

Zatrzymanie powracającej tendencji imperialnej Rosji, utrzymanie międzynarodowo uznanych granic Ukrainy, a więc odzyskanie przez Ukrainę ziem okupowanych przez Rosję, to fundament przyszłej architektury pokoju – powiedział w czwartek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w wypowiedzi dla mediów podsumował szczyt ONZ w Nowym Jorku. Jak mówił, był to dobrze spędzony czas, podczas którego odbył wiele spotkań m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem.

"Była sposobność, żeby porozmawiać z panem prezydentem Bidenem. Podziękowałem za to wystąpienie, które pan prezydent miał wczoraj. Za bardzo spokojne odniesienie się do tego w gruncie rzeczy prowokującego wystąpienia, które miał wcześniej Władimir Putin i przede wszystkim podtrzymania linii polityki amerykańskiej, jeśli chodzi o obronę Ukrainy i wsparcie dla Ukrainy" - powiedział prezydent Duda.

Wyraził też nadzieję, że amerykańska obecność wojsk w Polsce będzie się umacniała i wsparcie dla Ukrainy będzie dalej realizowane.

"Zatrzymanie dzisiaj powracającej tendencji imperialnej Rosji, utrzymanie granic międzynarodowo uznanych Ukrainy, a więc odzyskanie przez Ukrainę ziem okupowanych przez Rosję, to jest fundament przyszłej architektury pokoju, jeżeli to się uda, a czynimy wszystko, żeby się udało, to z całą pewnością wzrośnie nasze bezpieczeństwo, wzrośnie bezpieczeństwo całej Europy centralnej" - wskazał prezydent.

"Będzie to także przykład dla wszystkich potencjalnych na świecie przywódców, którzy mają takie imperialne ambicje (...), że społeczność międzynarodowa nie tylko się na to nie zgadza, ale twardo przeciwstawia się wszelkimi dostępnymi, pokojowymi środkami tego typu działaniom i że to się po prostu nie opłaca. Liczę na to, że będzie to podstawowe osiągniecie jakie przyniesie to wszystko, co działo się w ciągu ostatnich dni w Nowym Jorku" - zaznaczył prezydent Duda.