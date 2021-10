Prezydent Egiptu po spotkaniu z V4: łączą nas dalekosiężne relacje przyjacielskie

Łączą nas dalekosiężne relacje przyjacielskie, jesteśmy z nich dumni; chcielibyśmy współpracować w przyszłości, by osiągnąć strategiczne partnerstwo - oświadczył we wtorek w Budapeszcie prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi po spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

W stolicy Węgier odbyło się we wtorek spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydenta Egiptu.

"Te stosunki, które nas łączą, to są już dalekosiężne relacje przyjacielskie, jesteśmy z nich dumni. Jest to bardzo intensywna współpraca zarówno na szczeblach bilateralnych, jak i multilateralnych. Chcielibyśmy współpracować w przyszłości, by osiągnąć strategiczne partnerstwo" - powiedział Sisi na konferencji prasowej po spotkaniu.

Prezydent Egiptu zauważył, że przez ostatnie dwa lata świat borykał się z trudnymi wyzwaniami. "Trwająca od dwóch lat pandemia koronawirusa udowodniła, że jeśli ludzkość potrafi współpracować po bratersku, to potrafi wspólnie zwyciężyć" - zaznaczył.

Jak wskazał, poziom rozwoju w poszczególnych krajach jest różny. "Egipt widzi, jak bardzo ważne są szczepionki, ich produkcja, nie tylko po to, by zaszczepić obywateli, ale także by przekazać innym państwom w Afryce, by również miały dostęp do nich" - dodał.

Podkreślił, że jego kraj chce współpracować z Unią Europejską w sprawie szczepionek. "Bardzo dziękujemy za te 250 tys. szczepionek, które dostaliśmy, dziękujemy państwom europejskim za tę pomoc" - powiedział prezydent Egiptu.

Jak relacjonował, podczas spotkania omawiane były również inne tematy, m.in. nielegalnych migracji czy terroryzmu.