Prezydent Egiptu: trzeba wykorzystać wszystkie sposoby, żeby konflikt rosyjsko-ukraiński rozwiązać pokojowo

Rozmawialiśmy na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego; wysłuchaliśmy punktu widzenia Polski; nasze stanowisko jest takie, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, żeby rozwiązać go pokojowo - powiedział prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Prezydenci Polski i Egiptu, Andrzej Duda i Abd el-Fatah es-Sisi, spotkali się w poniedziałek w Kairze. Głównym tematem rozmowy przywódców miał być kryzys żywnościowy spowodowany zablokowaniem ukraińskich portów przez wojska rosyjskie.

Prezydent Egiptu na wspólnej z Dudą konferencji po tym spotkaniu zapowiadał rozwój relacji między Polską a Egiptem, także w wymiarze gospodarczym. Mówił m.in. o wznowieniu 31 maja przez LOT połączeń z Egiptem, a także o współpracy obu krajów w zakresie usług turystycznych, medycznych i technologii.

Relacjonował, że rozmawiał z Dudą także o wysiłkach Egiptu dotyczących kwestii praw człowieka, w tym tolerancji religijnej i o zwalczaniu terroryzmu. Podkreślił, że Polska docenia wysiłki w tej ostatniej kwestii; wskazywał, że trzeba je podwoić, szczególnie w kwestii walki z finansowaniem terroryzmu. Kolejną poruszaną kwestią - wymieniał Abd el-Fatah es-Sisi - była sprawa uchodźców, którzy kierują się na południe Europy. Jak zaznaczył, Egipt przyjął ich ponad 6 mln, zatrzymując ich większą część w swoim kraju.

Wśród innych tematów - mówił prezydent Egiptu - była organizacja przez Egipt szczytu klimatycznego COP27, spór wokół budowy Tamy Wielkiego Odrodzenia (GERD) oraz inne problemy Bliskiego Wschodu, w tym kwestia palestyńska.

Nawiązał też do kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę. "Rozmawialiśmy także na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który rzuca cień na sytuację międzynarodową, wysłuchaliśmy punktu widzenia Polski. Nasze stanowisko jest takie, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, żeby rozwiązać pokojowo ten konflikt, starać się go rozwiązać - czy to dwustronnie, czy też regionalnie i międzynarodowo" - powiedział.

Podkreślał, że rozmawiali też z Dudą o "rozwiązaniach, które zmniejszą konsekwencje tego konfliktu" i działaniu stworzonej w Egipcie grupy na szczeblu ministerialnym, która ma zachęcać "do negocjacji i dojścia do pokojowego rozwiązania".