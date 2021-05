Prezydent Erdogan deklaruje, że Polska jest dla Turcji strategicznym współpracownikiem

Polska jest dla nas strategicznym współpracownikiem - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po spotkaniu w Ankarze z prezydentem Andrzejem Dudą. Wyraził przekonanie, że nadal będzie się rozwijała współpraca dwustronna m.in. gospodarcza i w dziedzinie obronności.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z polskim prezydentem, Erdogan zapewnił, że Polska jest dla Turcji "współpracownikiem strategicznym". Podkreślił, że wizyta Dudy umacnia "wielowiekowe kontakty" pomiędzy państwami.

Prezydent Turcji powiedział, że współpraca obu krajów będzie rozwijana, a podczas spotkania z prezydentem Dudą ustalili jej "ważne elementy". Wśród nich wymienił wzajemna wymianę handlową, która powinna - według niego - osiągnąć wartość 10 mld USD. "W tej chwili jest to 6,5 mld USD" - podał Erdogan. Wyraził przekonanie, że "uda się osiągnąć tę kwotę 10 mld USD".

Erdogan mówił o rozwoju przemysłu obronnego. Wspomniał o udziale polskich specjalistów w pracach tureckiej fabryki samolotów oraz politechniki stambulskiej. "Niestety nie mogliśmy po tamtym wspólnym początku tego kontynuować, ale w tej chwili staramy się nadrobić te zaniedbania" - powiedział prezydent Turcji.

Dodał, że jego kraj jest w czołówce dziesięciu państw na świecie zdolnych do projektowania i produkcji własnych statków powietrznych i morskich. Mówiąc o dronach bojowych, które Polska kupi od Turcji Erdogan ocenił, że są one "najlepsze wśród trzech krajów" NATO. "Będziemy się z Polską dzielić tą technologią. (...) Po raz pierwszy kraj, który należy do NATO kupił od nas bezzałogowe środki powietrzne. Ta współpraca w tym zakresie będzie coraz bardziej stała" - zapewnił Erdogan.

Zaznaczył ponadto, że cieszy go, iż Turcja jest dla Polaków popularnym kierunkiem wyjazdowym. Ocenił, że porozumienia pomiędzy oboma krajami zapewniają możliwość wymiany turystycznej. "Polacy będą mogli przyjeżdżać tu na wakacje, będą mogli spokojnie i bez żadnych trosk, i obaw spędzać tutaj czas" - zapewnił prezydent Turcji.

Erdogan mówił też o wspieraniu przez Polskę starań Turcji w sprawie akcesji do UE. "Turcja swoją postawą i polityką prezentuje właściwy kierunek, a Polska nigdy nas nie opuszczała i odczuwaliśmy jej wsparcie - to, że kroczy obok nas" - podkreślił.

Mówiąc o NATO ocenił, że Polska i Turcja są "wzorcowymi partnerami". "Pracujemy nad architekturą bezpieczeństwa w tym regionie, w którym wojska NATO się znajdują, obydwa kraje mają w to wkład" - powiedział Erdogan. Wyraził też wdzięczność za udział Polaków w misji NATO w Turcji. Poinformował, że Turcja wyśle do Polski samoloty w ramach misji Air Policing.