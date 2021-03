Prezydent Finlandii, aby rozładować napięcia między mocarstwami proponuje szczyt w "duchu Helsinek"

W obliczu "twardych relacji" między supermocarstwami, a także "napięć w regionie Arktyki", prezydent Sauli Niinisto wystąpił z inicjatywą organizacji międzynarodowego szczytu w 50. rocznicę Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której akt końcowy przyjęto w 1975 r. w Helsinkach.

"Gdy ton polityki mocarstw staje się coraz bardziej napięty, wzrasta potrzeba stworzenia możliwości do konstruktywnego dialogu" - napisał prezydent Sauli Niinisto w artykule "Arktyczny chłód i helsiński duch" opublikowanym w niedzielnym wydaniu największego fińskiego dziennika "Helsingin Sanomat".

Szczyt w 2025 r., zdaniem fińskiego prezydenta, byłby okazją nie tylko do rozmów o sprawach klimatycznych, kontroli zbrojeń, ale także rozładowania napięcia militarnego w regionie Arktyki (najbliższym Finlandii z uwagi na jej położenie).

Niinisto, w swoim artykule, odniósł się przy tym do ostatnich relacji między mocarstwami (USA, Rosja, Chiny). Niewiele ponad tydzień temu, spotkanie amerykańsko-chińskie na Alasce przerodziło się we wzajemne "oskarżenia" - przypomniał "HS". Z kolei przywódca USA Joe Biden oświadczył, że Rosja będzie musiała zapłacić za ingerencję w amerykańskie wybory. Posłużył się także określeniem "zabójca" w stosunku do Władimira Putina.

Fiński prezydent w 2018 r. był gospodarzem szczytu Trump-Putin w Helsinkach.

Finlandia, "mająca bezpośredni kontakt ze światowymi przywódcami", a także doświadczenie w roli "łącznika" dyplomatycznego oferuje swoją pomoc w przeprowadzeniu nowego szczytu - kontynuuje prezydent Niinisto. "Musi być gotowość na nowe otwarcie" - dodaje.

Obchodzona za cztery lata rocznica podpisania Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) byłaby odpowiednia, by przywrócić na świecie "atmosferę Helsinek". Nadal potrzebny jest pozytywny zwrot. KBWE opiera się na czymś cennym, na poszanowaniu wartości wolności, demokracji i praw - uważa fiński prezydent.

"Z domowej kanapy byłoby wtedy w swoim czasie wspaniale śledzić wynik końcowy - szczyt w Helsinkach." - zakończył Niinisto. W 2024 r. jego druga kadencja prezydencka (sprawuje urząd od 2012 r.) dobiegnie końca.

Akt końcowy KBWE, podpisany w Helsinkach w 1975 r. przez niemal wszystkie państwa starego kontynentu oraz USA i Kanady był postrzegany jako ważny krok w łagodzeniu napięć w okresie zimnej wojny między blokiem wschodnim i zachodnim. Przyjęte na szczycie wartości dotyczące międzynarodowej ochrony praw człowieka "miały znaczący wpływ w otwarcie oraz ostateczny upadek ZSRR" - przypomniała redakcja "HS".

Z Helsinek Przemysław Molik

