Prezydent Francji: będzie projekt ustawy o wpisaniu prawa do aborcji do konstytucji

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w środę przedstawienie w najbliższym czasie projektu ustawy, który ma na celu wpisanie prawa do dobrowolnego przerywania ciąży do francuskiej konstytucji.

Macron ogłosił to podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Prezydent składał hołd zmarłej w 2020 roku w wieku 93 lat Gisele Halimi, prawniczce i feministce, która odegrała kluczową rolę w depenalizacji aborcji we Francji.

"Postępy poczynione w debatach parlamentarnych umożliwią, mam nadzieję, włączenie tej wolności do naszej konstytucji jako części projektu jej rewizji, który zostanie przygotowany w najbliższych miesiącach" - powiedział Macron.

Zdominowany przez prawicę Senat przegłosował 1 lutego zapisanie w konstytucji "wolności kobiet" do uciekania się do aborcji, co omija faworyzowane przez lewicę pojęcie "prawa", ale które mimo to zostało okrzyknięte "dużym postępem" - pisze AFP.

Jeden z synów Halimi nie uczestniczył w uroczystościach, ponieważ odbywały się one podczas protestów przeciwko reformie emerytalnej, której sprzeciwiała się jego matka.

W 1972 roku podczas głośnego procesu Gisele Halimi uzyskała uniewinnienie nieletniej ściganej za aborcję po gwałcie, torując drogę do depenalizacji przerywania ciąży we Francji.