Prezydent i premier Finlandii: stoimy u boku Polski

Doniesienia z Polski budzą zaniepokojenie, najważniejsze jest uzyskanie dokładnych i potwierdzonych informacji - przekazał na Twitterze prezydent Finlandii Sauli Niinisto, podkreślając, że władze tego kraju bezustannie śledzą sytuację.

"Stoimy u boku Polski i zareagujemy kiedy uzyskamy niezbędny obraz sytuacji" - napisała z kolei premier Sanna Marin, odnosząc się do doniesień, że we wtorek w trakcie rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainy, pociski mogły spać także na terytorium Polski. "Razem. Zjednoczeni" - podkreśliła we wpisie na Twitterze.

Dziś na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji. Podwyższamy gotowość jednostek wojskowych i innych służb mundurowych - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller po zakończeniu spotkania w BBN.

"W związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji, w tym m.in. przed chwilą zdecydowano o tym, aby podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych, wojskowych na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość bojową jednostek służb mundurowych na terenie naszego kraju" - powiedział rzecznik rządu.