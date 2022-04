Prezydent Izraela: Marsz Żywych to więcej niż gest, odbywa się po to, byśmy nigdy nie zapomnieli o Holokauście

Marsz Żywych odbywa się po to, by opłakiwać pomordowanych w Holokauście, by pamiętać o tym, co się stało, by podkreślać, że Holokaust nigdy się nie powtórzy i nigdy nie zostanie zapomniany - powiedział w czwartek prezydent Izraela Icchak Hercog w przemówieniu transmitowanym podczas uroczystości towarzyszących Marszu Żywych.

"Marsz Żywych to coś więcej niż symboliczny gest, podtrzymywanie pamięci o Holokauście to obowiązek każdego człowieka, każdego narodu (...) naszym obowiązkiem jest przeciwstawianie się antysemityzmowi i nienawiści" - podkreślił Hercog.

Przemówienie prezydenta Izraela było transmitowane podczas uroczystości przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Brzezince, po Marszu Żywych, który przeszedł trasą wiodącą spod bramy "Arbeit macht frei" w byłym niemieckim obozie Auschwitz I do byłego Auschwitz II-Birkenau.