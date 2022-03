Prezydent: sankcje powinny objąć również Białoruś, o ile ta zaatakuje Ukrainę

Jeżeli Białoruś przyłączy się do Rosji i będzie z nią atakowała Ukrainę, powinna otrzymać takie same sankcje jak agresor główny, czyli Rosja - mówił w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

Po spotkaniu w Bukareszcie prezydent Duda poinformował, że Polska i Rumunia będą rozmawiać z sojusznikami o kolejnych sankcjach wobec Rosji, aby były one jak najbardziej dotkliwe, a także jakie działania dyplomatyczne powinny zostać podjęte i o wsparciu dla Ukrainy w materialny sposób, aby jak najszybciej osiągnąć skutek w postaci zakończenia wojny i aby Ukraina dalej mogła istnieć jako niezależne, niepodległe państwo.



"Jeżeli Białoruś przyłączy się do Rosji, będzie razem z Rosją atakowała Ukrainę, uważam, że będzie oczywista konieczność nałożenia na Białoruś takich samych sankcji, jak na agresora głównego, czyli na Rosję" - powiedział polski prezydent. "Uważam, że NATO i Unia Europejska i wszystkie uczciwe kraje powinny jasno sprawę postawić - jak ktoś się przyłączy do agresora, przyłączy do Rosji, powinien być sankcjonowany tak samo jak i agresor" - dodał.

Duda poinformował też, że razem z Iohannisem będą podkreślać europejską perspektywy Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, czyli państw - jak powiedział - "którym ta europejska perspektywa nie tylko się po prostu należy, ale które powinny ją mieć i to w sposób bardzo czytelny zarysowaną".

"To powinny być kraje, które w najbliższym czasie, dosłownie w najbliższych tygodniach powinny otrzymać status kandydata Unii Europejskiej, powinna być realizowana dla nich pomoc, która szczególnie będzie potrzebna Ukrainie jako pomoc w odbudowie kraju po wojnie" - powiedział polski prezydent.



Podkreślił też, że rozpoczynający się w czwartek szczyt NATO powinien w szczególny sposób uwzględnić sytuację Ukrainy i Gruzji. "Powinny się odbyć spotkania komisji NATO-Ukraina, NATO-Gruzja po to, żeby też pokazać, że pamiętamy o tych krajach i że kwestia bezpieczeństwa jest dla tych krajów sprawą fundamentalną jako krajów wolnych, demokratycznych, które mają prawo do samostanowienia, a ludzie, którzy w nich mieszkają mają prawo do swobodnego i niezakłóconego w żaden sposób normalnego życia" - mówił.