Prezydent Joe Biden przyleciał do Genewy na szczyt z Władimirem Putinem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał we wtorek (15 czerwca) po południu do Genewy na środowy szczyt z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Do tego szwajcarskiego miasta przybył z Brukseli, gdzie był na szczycie NATO i gdzie spotkał się z przywódcami UE.

W Genewie wraz z przylotem Bidena jeszcze bardziej zaostrzono środki bezpieczeństwa. Będą one obowiązywać do środy, czyli do dnia spotkania obu prezydentów w willi La Grange na terenie wielkiego parku w dzielnicy Eaux-Vives na wzgórzu w pobliżu Jeziora Genewskiego.

Putin oczekiwany jest w środę (16 czerwca).

Szczyt amerykańsko-rosyjski ma rozpocząć się około godz. 13. Przewiduje się, że całe spotkanie potrwa około czterech godzin. Po nim odbędą się osobne konferencje prasowe Bidena i Putina.

Poprzednie spotkanie prezydentów obu państw - Donalda Trumpa i Putina zorganizowano w lipcu 2018 roku w Helsinkach.

Obecny szczyt odbędzie się ponad 35 lat po rozmowach, jakie w Genewie w ostatnich latach zimnej wojny przeprowadzili prezydent USA Ronald Reagan i przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow.