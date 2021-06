Prezydent Korei Płd. chce pomóc Korei Płn. zdobyć szczepionki przeciw Covid-19

Korea Płd. będzie zabiegać o dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do Korei Płn., jeśli Pjongjang się na to zgodzi – oświadczył w poniedziałek prezydent Korei Płd. Mun Dze In na spotkaniu z prezydentem Austrii Alexandrem Van der Bellenem w Wiedniu.

Mun podkreślił, że chciałby, aby Korea Płd. stała się "globalnym hubem produkcji szczepionek". We wtorek przekonywał szefa niemieckiego koncernu CureVac Franz-Wernera Haasa, aby rozważył wytwarzanie właśnie w Korei Płd. swojej szczepionki, kiedy ta zostanie już opracowana.

Van der Bellen zgodził się z Munem co do konieczności udostępnienia preparatów Korei Płn. Wszystkie kraje powinny współpracować i otrzymać szczepionki, by zażegnać pandemię - podkreślił.

Korea Płn. nie zgłosiła oficjalnie ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem, ale zagraniczni komentatorzy wyrażali wątpliwości co do wiarygodności oficjalnych danych płynących z Pjongjangu. Po wybuchu pandemii władze Korei Płn. zamknęły granice, a wewnątrz kraju stosowały surowe środki zapobiegawcze.

Na początku maja przedstawiciel Korei Płn. krytykował w czasie obrad Światowego Zgromadzenia Zdrowia "nacjonalizm szczepionkowy" i magazynowanie dużej liczby preparatów przez "niektóre państwa", co jego zdaniem prowadzi do niedoborów w innych krajach.

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami Korea Płn. miała do maja otrzymać z globalnego programu COVAX 1,7 mln dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Później informowano jednak o opóźnieniach w procesie dystrybucji, w którym od krajów wymaga się przedstawienia planów programu szczepień i innych dokumentów - podała w maju agencja Yonhap.