Prezydent Korei Płd chce szczytu z Kim Dzong Unem, by uniknąć testów broni jądrowej i rakiet

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In oświadczył w czwartek, że jest skłonny do rozmowy z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem w jakiejkolwiek formule i bez warunków wstępnych, by uniknąć wznowienia przez Pjongjang testów broni jądrowej i rakiet dalekiego zasięgu.

W wywiadzie z agencją Yonhap i innymi mediami Mun ocenił, że w przyszłości z pewnością dojdzie również do szczytu z udziałem Kim Dzong Una i prezydenta USA Joe Bidena. Zdaniem przywódcy Korei Płd. jest to tylko "kwestią czasu", ponieważ "dialog jest jedynym sposobem na rozwiązanie problemów".

Prezydent Korei Płd. nie zgodził się z opinią, że Biden powrócił do taktyki "strategicznej cierpliwości" wobec Korei Płn. z czasów administracji Baracka Obamy. Ocenił, że obecny przywódca USA "w dalszym ciągu podejmuje praktyczne wysiłki na rzecz wznowienia dialogu" z Pjongjangiem.

Mun zapewnił przy tym, że jest gotów do rozmowy z Kimem w jakiejkolwiek formule, jakiej zażyczą sobie władze Korei Północnej, zarówno twarzą w twarz, jak i przez łącze wideo. "Nie jest też pożądane stawianie warunków wstępnych dla dialogu. Wierzę, że byłoby korzystne przedyskutowanie także tych warunków przy stole negocjacyjnym" - napisał prezydent Korei Płd.

Pjongjang nasilił w ostatnich tygodniach próby rakietowe i twierdzi, że skutecznie przetestował broń hipersoniczną. Groził również wznowieniem prób broni jądrowej i międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM). Oznaczałoby to wycofanie moratorium na takie testy, ogłoszonego przez Koreę Płn. w ramach ofensywy dyplomatycznej z 2017 i 2018 roku.

"Jeśli Korea Północna w swojej serii testów rakietowych posunie się do wycofania moratorium na testy pocisków dalekiego zasięgu, wówczas Półwysep Koreański może natychmiast popaść w stan kryzysu, z jakim mierzyliśmy się pięć lat temu" - ocenił Mun, wzywając strony sporu do wspólnego zaangażowania w dialog i dyplomację, by uniknąć takiego rozwoju wydarzeń.

Rokowania w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej i ewentualnego złagodzenia nałożonych na nią międzynarodowych sankcji gospodarczych pozostają w martwym punkcie od lutego 2019, gdy fiaskiem zakończył się drugi szczyt z udziałem Kima i ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Od tamtej pory Kim zapowiadał dalsze zbrojenia jądrowe i rakietowe.

