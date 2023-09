Prezydent Korei Południowej wezwał do natychmiastowego wstrzymania współpracy militarnej z Koreą Północną

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol wezwał na spotkaniu uczestników szczytu ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w Dżakarcie do natychmiastowego zaprzestania prób nawiązania współpracy wojskowej z Koreą Północną – podała w środę agencja Reutera. Jego słowa pojawiają się w kontekście doniesień o negocjacjach zbrojeniowych między Pjongjangiem a Moskwą.

Jun Suk Jeol zaapelował również o aktywny udział w wysiłkach na rzecz zablokowania głównych źródeł finansowania rozwoju nuklearnego i rakietowego Korei Północnej, takich jak kradzież kryptowalut i eksport siły roboczej, podkreślając potrzebę przestrzegania sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących Pjongjangu.

"Pracownicy wysyłani przez Koreę Północną za granicę nie mogą być akceptowani, ponieważ finansują programy rakietowe i nuklearne Północy" - powiedział Jun.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że jego słowa nawiązują do doniesień o "aktywnym postępie" negocjacji zbrojeniowych między Koreą Północną a Rosją. "New York Times" informował, że przywódca Północy Kim Dzong Un może udać się do Rosji, aby spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem i omówić dostawy broni dla Moskwy na wojnę na Ukrainie.

"Próba współpracy wojskowej z Koreą Północną, która szkodzi międzynarodowemu pokojowi, musi zostać natychmiast wstrzymana" - zaapelował prezydent Jun.

Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza podała wcześniej, że minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zaproponował podczas wizyty w Pjongjangu w lipcu przeprowadzenie trójstronnych ćwiczeń morskich z Koreą Północną i Chinami.

Od wtorku w stolicy Indonezji Dżakarcie trwa 26. szczyt grupy ASEAN, w skład której wchodzą Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam.

Na środę zaplanowano spotkania "ASEAN plus Trzy" z udziałem premiera Japonii Fumio Kishidy, premiera Chin Li Qianga oraz prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola. Wśród poruszanych tematów ma znaleźć się kwestia sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim pomiędzy Chinami a częścią państw ASEAN.