Prezydent Litwy: ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy to kontynuacja Hołodomoru

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda, mówiąc we czwartek o rosyjskich atakach rakietowych i dronowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, porównał je do Hołodomoru, głodu sztucznie wywołanego przez reżim sowiecki na Ukrainie w latach 1932-1933.

"Myślę, że to, co dzieje się teraz na Ukrainie, jest swego rodzaju kontynuacją Hołodomoru - powiedział podczas konferencji prasowej Nauseda. - 90 lat temu inny dyktator, Stalin, próbował wymazać naród ukraiński z mapy, zniszczyć go moralnie i fizycznie, poprzez Hołodomor. Teraz widzimy, że kolejny dyktator próbuje to zrobić za pomocą swoich rakiet, niszcząc cywilną infrastrukturę i zadając cierpienia niewinnym ludziom".

Prezydent podkreślił, że od początku agresji Rosji na Ukrainie "stało się jasne, że nie jest to tylko wojna przeciwko armii ukraińskiej, ale wojna celowo skierowana przeciwko ludności ukraińskiej, w celu jej zastraszenia i demoralizacji".

Nauseda wyraził przekonanie, że "Rosja nie zdoła złamać ukraińskiego ducha". "Nie zrobią tego, na pewno im się to nie uda" - podkreślił litewski przywódca.

Z Wilna Aleksandra Akińczo