Prezydent Litwy Nauseda w PE: walka Ukrainy jest także naszą walką

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda w PE w Strasburgu wezwał UE do dalszego wspierania Ukrainy w jej walce o wolność i pozostawienia otwartych drzwi dla Mołdawii, Gruzji i Ukrainy.

Zwracając się do eurodeputowanych w Strasburgu w ramach cyklu debat "To jest Europa", Nauseda podzielił się doświadczeniami swojego kraju w dążeniu do niepodległości i długą drogą do Europy, która w pewnym sensie przypomina obecną ukraińską walkę o wolność. Podkreślił ogromne poparcie społeczne Litwy dla Ukrainy i fakt, że jego kraj przekazuje Ukrainie prawie 1,5 proc. swojego PKB.

Prezydent Nauseda podziękował również Parlamentowi Europejskiemu za jego nieustanne przeciwstawianie się sowieckiej okupacji i za jego obecne aktywne przywództwo w pomaganiu Ukrainie. "Wierzę, że dzisiaj wielu obywateli Europy rozumie, że walka Ukrainy jest także ich walką" - powiedział. Dodał, że zbrodnie Rosji muszą spotkać się z odpowiednią reakcją w postaci powołania międzynarodowego trybunału, a zamrożone rosyjskie aktywa muszą zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy.

"Historia pokazuje, że najskuteczniejszym sposobem rozszerzenia przestrzeni pokoju, stabilności i dobrobytu w Europie było i będzie rozszerzenie UE" - powiedział. Wezwał UE do pozostawienia drzwi otwartych dla Mołdawii, Gruzji i Ukrainy oraz poparł wolę Parlamentu Europejskiego, aby rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą już w tym roku.

Prezydent Litwy pochwalił również UE za pokonanie rosyjskiego szantażu energetycznego. "Zima przyszła i skończyła się, w Europie nikt nie zamarzł" - powiedział, podkreślając, że z wysokich cen energii można jeszcze wyciągnąć wnioski. Opowiadał się za większymi inwestycjami w zieloną energię i alternatywne źródła, a jako przykład przedstawił Litwę, której udało się uniezależnić od rosyjskiego gazu, ropy i elektryczności.

Z Brukseli Łukasz Osiński