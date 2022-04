Prezydent Litwy: odpowiedzialni za zbrodnie na Ukrainie nie zasługują na miano ludzi

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda - który z przywódcami Polski, Łotwy i Estonii przebywa w środę z wizytą na Ukrainie - oświadczył, że odpowiedzialni za zbrodnie wojenne na Ukrainie nie zasługują na miano ludzi.

"Ludzie nie mogli popełnić okropności wojny, których doświadczyła Ukraina. Stworzenia, które to zrobiły, nie zasługują na to miano. To świadoma, ukierunkowana i niezwykle brutalna zagłada narodu ukraińskiego. Ukraina wytrwa. Prawda zwycięży!" - napisał Nauseda na Twitterze.

https://tinyurl.com/mww2ptmr

W innym wpisie litewski przywódca zamieścił zdjęcia zniszczonych rosyjskich czołgów.

"Heroizm, umiłowanie wolności i Ojczyzny zawsze triumfują nad dzikością. Ukraina potrzebuje broni do walki tu i teraz" - skomentował.

https://tinyurl.com/4xb4nm6w