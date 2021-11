Prezydent Litwy rozmawiał o sytuacji na wschodniej granicy UE z szefem Rady Europejskiej

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda we wtorkowej rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem powiedział, że oczekuje od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji w związku z koncentracją dużej liczby migrantów na granicy białorusko-polskiej.

Nauseda wskazał, że sytuacja na wschodniej granicy UE stale się pogarsza, a skala hybrydowego ataku się rozszerza, dlatego ważne jest, aby na szczeblu unijnym wyrażać solidarność z Polską i podejmować zdecydowane działania.

"W obliczu ataku hybrydowego musimy podjąć natychmiastowe działania na szczeblu UE, aby zapobiec dalszej eskalacji sytuacji. To, co dzieje się na polskiej granicy z Białorusią, to nie tylko polski problem; to sprawa całej Unii Europejskiej" - podkreślił litewski prezydent w komunikacie wydanym przez jego urząd.

Nauseda mówił o potrzebie jak najszybszego rozpoczęcia wdrażania porozumień Rady Europejskiej z października, zakładających rozszerzenie sankcji na osoby prawne i fizyczne powiązane z atakami hybrydowymi.

Jego zdaniem, uwzględniając obecną sytuację, konieczne jest przyspieszenie przeglądu unijnej polityki migracyjnej i azylowej, zapewnienie zaangażowania UE w budowę fizycznej bariery na zewnętrznej granicy unijnej oraz dalsze rozszerzenie sankcji wobec reżimu białoruskiego.

W rozmowie z Michelem Nauseda zaproponował też, aby kwestię migracji wnieść pod obrady grudniowej sesji Rady.

Z Wilna Aleksandra Akińczo