Prezydent Łotwy: ci, którzy doprowadzili do wojny na Ukrainie, powinni być ukarani

W obliczu przygotowań do szczytu NATO w lipcu w Wilnie mówiliśmy o tym, że musimy ukarać tych, którzy doprowadzili do wojny na Ukrainie; powinien powstać trybunał do osądzenia zbrodni wojennych - powiedział w środę w Rydze prezydent Łotwy Egils Levits po rozmowie z polskim przywódcą Andrzejem Dudą.

Prezydent Duda przebywa od wtorku wizytą na Łotwie. W środę spotkał się z prezydentem tego kraju Egilsem Levitsem.

Łotewski przywódca relacjonował, że głównym tematem rozmowy z Andrzejem Dudą były kwestie bezpieczeństwa i to, w jaki sposób można dalej pomagać Ukrainie, która - jak zauważył - walczy o swą wolność, ale także za Polskę, Łotwę, Europę i cały świat zachodni. "Dla nas jest to odpowiedzialność, by robić wszystko, co możliwe, by pomóc Ukrainie w tej walce, pomóc wygrać" - podkreślił Levits.

"W obliczu przygotowań do szczytu NATO w lipcu w Wilnie mówiliśmy o tym, że musimy ukarać tych, którzy doprowadzili do tej wojny, zarówno na arenie europejskiej, jak i międzynarodowej, powinien zostać utworzony trybunał, specjalny trybunał na osądzenie zbrodni wojennych. Być może będzie to pod auspicjami NATO, a być może są możliwe inne warianty" - zaznaczył Levits. "Uzgodniliśmy również, że razem musimy działać w tym kierunku, by zamrozić aktywa rosyjskie i te aktywa można byłoby przeznaczyć na pomoc Ukrainie" - wskazał łotewski prezydent.

Jak dodał, rozmowa dotyczyła również tego, jak wzmacniać infrastrukturę w naszym regionie. "Jednym z projektów strategicznych jest Rail Baltica, która ma nie tylko wymiar ekonomiczny i gospodarczy, ale ma również znaczenie wojskowo-strategiczne" - powiedział Levits.

Przypomniał, że latem tego roku odbędzie się szczyt Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Jak podkreślił, prezydent Duda to jeden z inicjatorów formatu Trójmorza. Poinformował, że środowa rozmowa dotyczyła m.in. dalszego rozwoju tej inicjatywy. "Po ostatnim szczycie w Rydze, który już był dużym krokiem do przodu, teraz musimy zrobić kolejny krok właśnie w Bukareszcie" - powiedział prezydent Łotwy.

Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Dudą Levits mówił też m.in. o Polonii na Łotwie. "Dziś podpisano program polsko-łotewskiej współpracy kulturalnej i edukacyjnej, również zaznacza (on) pewną kwestię dotyczącą polskich szkół, gdzie będzie można uczyć się języka polskiego" - poinformował.