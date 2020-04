Prezydent Łukaszenka: Europa poda Białorusi pomocną dłoń

Europa poda Białorusi pomocną dłoń, pieniądze pójdą na modernizację ochrony zdrowia – powiedział we wtorek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podczas wizyty w Bobrujsku.

"Bardzo pomoże nam Europa, zwłaszcza banki i fundacje międzynarodowe - właśnie na cele ochrony zdrowia. Chcę, byśmy wykorzystując ten moment, zobaczyli słabe punkty naszego systemu ochrony zdrowia i podciągnęli go" - oświadczył Łukaszenka we wtorek podczas wizyty w zakładach odzieżowych Sławianka, które od lutego szyją maski i odzież ochronną dla lekarzy.

Prezydent poinstruował rząd, że pomoc międzynarodowa od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ma zostać skierowana na modernizację ochrony zdrowia.

"Zwłaszcza na szpitale zakaźne. My je uratowaliśmy, zachowaliśmy - dzisiaj to nas ratuje. Gdybyśmy się +zoptymalizowali+, tak jak niektórzy i nie byłoby u nas szpitali zakaźnych, to powtórzyłaby się u nas sytuacja Europy Zachodniej" - powiedział Łukaszenka.

Według prezydenta Białorusi kraj ten jest lepiej przygotowany do walki z koronawirusem dzięki temu, że zachował niezbędne struktury w ochronie zdrowia.

Łukaszenka po raz kolejny argumentował, że białoruska taktyka walki z epidemią jest prawidłowa i słusznie nie zdecydowano się w kraju na wprowadzenie szerokiej kwarantanny, szkodliwej - jak wielokrotnie argumentował - dla gospodarki.

"Pomimo tego, że w ciągu doby umiera 400-600 osób, Europa zaczęła się otwierać. Jestem pewien, że w ciągu miesiąca gospodarka na świecie, w tym u naszych sąsiadów, zacznie funkcjonować. W tym także w Rosji. Oni już zrozumieli, w co się wpakowali. Wszyscy na świecie to zrozumieli" - dodał.

Według danych z poniedziałku na Białorusi zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6264 osób (dobowy wzrost 457 infekcji i 4 zgony); zmarło w sumie 51 osób.

Z Mińska Justyna Prus