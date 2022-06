Prezydent Macedonii Płn. na szczycie NATO: musimy uważać, by nie doszło do destabilizacji całych Bałkanów

Stewo Pendarowski, prezydent Macedonii Północnej - najmłodszego członka NATO - ostrzegł w środę w Madrycie, że na Bałkanach wciąż jest kilka "niestabilnych punktów", które mogą przyczynić się do destabilizacji całego regionu.

"Od 1949 roku nie było szczytu, który odbywałby się w chwili zagrożenia wojennego na kontynencie europejskim. Rosyjska inwazja na Ukrainę w całości definiuje porządek obrad szczytu (NATO). Do końca dnia powinniśmy przyjąć nową koncepcję strategiczną, która wczoraj (we wtorek - PAP) została uzgodniona przez wszystkich sojuszników. Powinniśmy też zaakceptować memorandum między Turcją, Szwecją i Finlandią. Zaprosimy te dwa państwa (Szwecję i Finlandię - PAP) do wstąpienia do Sojuszu tak szybko, jak to możliwe" - powiedział Pendarowski przed rozpoczęciem obrad drugiego dnia szczytu NATO w stolicy Hiszpanii.

Pytany o sytuację na Bałkanach Zachodnich, zwrócił uwagę, że wojna na Ukrainie spowodowała nasilenie zagrożeń hybrydowych, z którymi kraje regionu miały do czynienia od co najmniej czterech lat.

"W regionie wciąż jest kilka niestabilnych punktów. Wszyscy wiemy, chodzi o północne Kosowo i Republikę Serbską (jedna z dwóch części składowych Bośni i Hercegowiny - PAP). Musimy być tego bardziej świadomi. W przeciwnym wypadku w pewnym momencie może dojść do destabilizacji całego regionu" - ostrzegł prezydent Macedonii Północnej.

"Oczywiście powinniśmy udzielać całkowitego poparcia narodowi Ukraińskiemu, który broni swojego terytorium, swojej wolności. Walczy o wartości demokratyczne i wolność nas wszystkich" - dodał.

Artur Ciechanowicz