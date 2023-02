Prezydent Macron: nie możemy ustawać w niesieniu pomocy Ukrainie

Nie możemy ustawać w niesieniu pomocy Ukrainie; wprowadziliśmy sankcje, zareagowaliśmy szybko, koordynujemy działania i jesteśmy jednomyślni - podkreślał w piątek prezydent Francji Emmanuel Macron przed spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

W oświadczeniu przed spotkaniem w Monachium, Macron wskazywał, że tematem rozmów z prezydentem Polski i kanclerzem Niemiec będzie m.in. gospodarcze, militarne i humanitarne wsparcie dla Ukrainy.

"Od pierwszego dnia pokazaliśmy to wszyscy w Europie, że jesteśmy bardzo skuteczni w tym zakresie. Dlatego ważne, żeby dzisiaj przyjrzeć się wszystkiemu, co będziemy robić w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy. To dyskusja zarówno na tematy geopolityczne, jak i wojskowe" - mówił.

Oświadczył, że "nie możemy ustawać w niesieniu pomocy w tej wojnie". "Wprowadziliśmy sankcje, zareagowaliśmy szybko, koordynujemy nasze działania i jesteśmy jednomyślni" - powiedział Macron.

Prezydent Francji podkreślił, że mówiąc o sprawiedliwości "musimy odnieść się do zbrodni wojennych". "To kolejny temat dzisiejszych dyskusji" - zapowiedział.

"Będziemy też rozmawiać na temat przemysłu zbrojeniowego i pomocy militarnej, bo wszyscy chcemy bronić Europy. Wierzymy w obronę, która przyczynia się do wzmacniania struktur NATO. Dlatego poczyniliśmy intensywne inwestycje w ramach naszego Sojuszu" - powiedział Macron.