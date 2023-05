Prezydent Macron pogratulował Karolowi III, „przyjacielowi Francji”

Prezydent Emmanuel Macron pogratulował brytyjskiemu królowi Karolowi III w dniu koronacji, nazywając go "przyjacielem Francji".

"Gratulacje dla króla Karola i królowej Camilli, przyjaciół Francji" - napisał Macron w sobotę na Twitterze. "Jestem dumny, że mogę być przy was w tym historycznym dniu" - dodał.

(https://twitter.com/emmanuelmacron/status/1654838362379878401?s=61&t=Ac7o8De_aNZCPvPv3LTgyA)

Macron potwierdził swój udział w sobotnich uroczystościach koronacyjnych już w połowie kwietnia. Stwierdził wówczas, że jego obecność będzie okazaniem "przyjaźni i szacunku" dla Wielkiej Brytanii.

Kilka tygodni wcześniej nie doszło do oficjalnej wizyty Karola w Paryżu w związku z przedłużającymi się protestami przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Wówczas prezydent Macron stwierdził, że decyzja o odwołaniu wizyty była podyktowana "zdrowym rozsądkiem i przyjaźnią". Prasa francuska komentowała to jako cios dla prestiżu kraju.