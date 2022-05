Prezydent Mołdawii opowiada się za ideą Macrona stworzenia europejskiej wspólnoty politycznej

Składająca w czwartek wizytę w Paryżu prezydent Mołdawii Maia Sandu pochwaliła pomysł francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona stworzenia europejskiej wspólnoty politycznej, która - jej zdaniem - pozwoli Mołdawii na przyspieszenie wstąpienia do Unii Europejskiej.

"Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę prezydenta Macrona, by stworzyć europejską wspólnotę polityczną, która wspierałaby i przyspieszała nasz proces akcesyjny do Unii Europejskiej" - powiedziała Sandu podczas konferencji prasowej z Macronem przed Pałacem Elizejskim.

"Mołdawia to kraj, który ma europejską historię i niewątpliwie będzie miał europejską przyszłość" - kontynuowała prezydent i podkreślała "determinację" Kiszyniowa w dążeniu do członkostwa w UE. "Rozumiemy, że wejście do UE to długi i złożony proces, który wymaga dużego wysiłku i pracy. Nie szukamy skrótu na tej drodze. Jesteśmy gotowi do wysiłku, do pracy" - zapewniła.

Macron w swoim przemówieniu z okazji Dnia Europy podkreślił, że zaatakowana przez Rosję Ukraina jest już "członkiem naszego związku". Ocenił jednak, że proces wstąpienia Ukrainy do UE "potrwa kilka lat, a właściwie kilkadziesiąt" i równolegle zaproponował utworzenie "nowej organizacji europejskiej", która pozwoliłaby szybciej zintegrować Ukrainę z Europą Zachodnią.

Po czwartkowym spotkaniu z Sandu Macron oświadczył, że istnieje ryzyko, iż tocząca się na Ukrainie wojna rozleje się na sąsiednie państwa, w tym Mołdawię, więc należy chronić integralność terytorialną tego kraju.

Sandu przyjechała do Paryża z Brukseli, w której wcześniej w czwartek rozmawiała m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. W środę prezydent Mołdawii wygłosiła przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym wezwała kraje UE do wsparcia europejskich aspiracji swojego państwa.