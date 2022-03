Prezydent: nie było głosu sprzeciwu wobec zwiększenia obecności NATO na wschodniej flance

Nie było głosu sprzeciwu wobec zwiększenia obecności Sojuszu na wschodniej flance NATO; zaproponowałem wysuniętą obecność obronną z dodatkowymi siłami zbrojnymi i sprzętem; będzie się toczyć dyskusja na ten temat - zapowiedział w czwartek w Brukseli prezydent Andrzej Duda.

W czwartek w Brukseli odbył się nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Duda wystąpił na konferencji po jego zakończeniu.

"Bardzo ważnym dla mnie aspektem jako dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kraju, który graniczy z Ukrainą, który jest w związku z tym w potencjalnym zagrożeniu imperializmem rosyjskim jest i będzie zwiększenie obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu. Cieszę się bardzo, że ten temat podnosili w zasadzie wszyscy i że nie został podniesiony ani jeden głos sprzeciwiający się zwiększeniu tej obecności" - powiedział prezydent.

Dodał, że on i kilku innych prezydentów proponowali, żeby ta obecność była obecnością przekształconą z Enhanced Forward Presence na wysuniętą obecność obronną. Podkreślił, że zmiana jej charakteru byłaby przeprowadzona "poprzez wprowadzenie dodatkowych brygadowych grup bojowych, poprzez wzmocnienie w związku z tym ilościowe i jakościowe tej obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także poprzez dodatkowe doposażenie sił zbrojnych, armii państw, które na wschodniej flance się znajdują, a także i poprzez wzmocnienie dodatkowym wyposażeniem przynajmniej na czas, kiedy te państwa swojego własnego wyposażenia choćby przeciwrakietowego, obrony przeciwrakietowej, same we własnym zakresie nie zakupią".

"To były nasze postulaty wobec sojuszników i to są kwestie, które będą dyskutowane przez najbliższe miesiące" - mówił Andrzej Duda.