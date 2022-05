Prezydent: od początku mówiłem, że przyjęcie kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji jest bardzo ważne

Od początku mówiłem, że przyjęcie kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji jest bardzo ważne, dlatego że my nie mamy jako wspólnota międzynarodowa - w tym przypadku UE - innych narzędzi oddziaływania na Rosję niż właśnie takie środki - podkreślił we wtorek w Kairze prezydent Andrzej Duda.

Podczas briefingu prasowego prezydent został zapytany o reakcję na uzgodniony przez unijnych przywódców w nocy z poniedziałku na wtorek szósty pakiet sankcji wobec Rosji.

"Od samego początku mówiłem, że przyjęcie kolejnych pakietów sankcji jest bardzo ważne, dlatego że my nie mamy jako wspólnota międzynarodowa - w tym przypadku Unia Europejska - innych narzędzi oddziaływania na Rosję, na to, żeby wymusić na Rosji zaprzestanie tej agresywnej napaści na Ukrainę, niż właśnie takie środki jak sankcje. Przede wszystkim te sankcje o charakterze gospodarczym, polegające na tym, że ogranicza się czy rezygnuje się z zakupów bardzo ważnych czy fundamentalnych dla rosyjskiej gospodarki surowców, z których ta gospodarka i budżet rosyjski czerpie ogromne dochody. Myślę tutaj o ropie naftowej i gazie" - wyjaśnił.

Prezydent zwrócił uwagę, że uzgodnienie sankcji jest trudne, ponieważ niektóre kraje są "kompletnie uzależnione" od rosyjskich surowców. "My od dawna widzieliśmy ten problem i od dawna prowadzimy działania w kierunku dywersyfikacji. Po to zbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu, po to budowaliśmy przez ostatnie lata interkonektory łączące nas z naszymi sąsiadami - Słowacja, Czechy, Litwa, z Niemcami" - powiedział.

Dodał, że w tej chwili "dokonujemy dywersyfikacji dostaw, jeżeli chodzi o źródła dostaw ropy naftowej do Polski". "PKN Orlen jakiś czas temu podpisał kontrakty na dostawy z Saudi Aramco, a więc inny kierunek niż rosyjski. Są deklaracje, że do końca roku możemy tych zakupów rosyjskiej ropy naftowej zaprzestać, więc jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne kraje. Gdyby wszystkie kraje były w takiej sytuacji jak my, pewnie dyskusja na temat szóstego pakietu sankcji byłaby znacznie krótsza, a może ten pakiet sankcji byłby silniejszy, ale jest jak jest. Dobrze, że został ustanowiony" - ocenił prezydent.