Prezydent: od władz Białorusi należy wymagać uczciwych wyborów

Wspólnota międzynarodowa powinna wymagać od władz Białorusi, by polityka i wybory były w tym kraju realizowane w uczciwy sposób - mówił w piątek w Watykanie prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że Białorusini powinni decydować o sobie w wolnych wyborach.

Prezydent spotkał się w piątek z papieżem Franciszkiem oraz sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Według prezydenta rozmowa z Parolinem dotyczyła m.in. polityki międzynarodowej i sytuacji na Białorusi. "Kardynał pytał, jak ją postrzegamy, ja również pytałem, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. Tu w zasadzie mieliśmy wspólne zdanie, że należy wspierać wszystkich tych, którzy chcą prawdziwej demokracji, wolności, którzy chcą żyć w uczciwym państwie, ale oczywiście Białoruś sama powinna decydować o sobie w wolnych wyborach" - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że on i Parolin mieli jednoznaczne stanowisko co do tego, że "wspólnota międzynarodowa powinna tego od władz Białorusi wymagać; by w taki właśnie sposób polityka na Białorusi była realizowana, aby w taki sposób - uczciwy - realizowane były wybory". "I trzeba w tym naród białoruski wspierać i społeczność międzynarodowa powinna naród białoruski w takich dążeniach wspierać" - powiedział Duda.

Jak mówił, wcześniej rozmawiał z papieżem Franciszkiem m.in. o sytuacji w Polsce, na świecie i pandemii koronawirusa. "Ojciec Święty podziękował mi za to, że pamiętaliśmy w tych trudnych czasach także i o innych społeczeństwach, innych narodach, za pomoc, której udzieliliśmy Włochom, która przyszła tu do Watykanu, ale także za tę pomoc, która poszła do państw Partnerstwa Wschodniego z Polski, do państw Bałkanów zachodnich" - powiedział prezydent Duda.

Prezydent podkreślił, że w trudnych czasach powinniśmy być razem i pokazywać solidarność. Dodał, że jest dla niego wielką satysfakcją, że Polska i Polacy pokazali solidarność w trudnych - jak mówił - czasach koronawirusa.