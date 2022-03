Prezydent po szczycie NATO: zasadniczym zadaniem jest to, aby przerwać mordowanie ludności cywilnej w Ukrainie

Dzisiaj zasadniczym zadaniem jest to, aby przerwać mordowanie ludności cywilnej w Ukrainie, aby przerwać bombardowanie osiedli mieszkalnych, aby odblokować ukraińskie miasta - mówił prezydent Andrzej Duda po szczycie NATO w Brukseli.

Prezydent podczas konferencji podkreślał, że kwestią odpowiedzialności za rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie zajmują się śledczy i prokuratorzy, którzy zbierają dowody i prowadzą postępowania. "Świat musi stanąć na wysokości zadania i winni zbrodni wojennych, które dzieją się codziennie na Ukrainie, muszą odpowiedzieć przed odpowiednimi organami karnymi" - podkreślił.

"Dzisiaj zasadniczym zadaniem jest to, aby przerwać mordowanie ludności cywilnej, aby przerwać bombardowanie osiedli mieszkalnych, aby odblokować ukraińskie miasta - te, gdzie obrońcy cały czas się bronią, ale gdzie są tysiące, dziesiątki, setki tysięcy cywilów, którzy są pozbawieni środków do życia, którzy są bardzo często pozbawieni żywności, nie mają dzisiaj podstawowych warunków do normalnej egzystencji, przebywają w schronach, w piwnicach i codziennie giną" - mówił Duda.

Prezydent mówił też o drastycznych scenach, które pokazują z Ukrainy media, a które w takiej skali widziane były podczas II wojny światowej.