Prezydent: Polska jest liderem rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej

Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej; jesteśmy krajem, który bardzo dynamicznie się rozwija i w tym zakresie stanowi także przykład dla innych - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda.

Prezydent rozpoczął we wtorek wizytę w Davos, gdzie do czwartku będzie uczestniczył w 50. Światowym Forum Ekonomicznym.

Duda mówił dziennikarzom, że odbył już spotkanie z liderami biznesu, z którymi rozmawiał na temat perspektyw rozwoju. Wziął też udział w panelu poświęcony Europie Środkowo-Wschodniej. "Ten dzień dziś jest takim dniem sensu stricto ekonomicznym. My patrzymy na ekonomię z punktu widzenia polityki, ale generalnie mówiliśmy o perspektywach rozwoju" - powiedział Duda.

"Cieszę się, że Polska była wielokrotnie dzisiaj wymieniana jako kraj, który jest liderem w naszej części Europy, który bardzo dynamicznie się rozwija i w tym zakresie stanowi także przykład dla innych. To było dzisiaj podkreślane" - powiedział prezydent.

Duda wskazywał, że Polska dynamicznie rozwija się, szczególnie jeśli chodzi o duże inwestycje. Wymienił m.in. rozwój sieci drogowej, kolejowej, czy planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak mówił, zarówno nasi sąsiedzi, jak i państwa Europy Zachodniej "dostrzegają jak dużą mamy ambicję". "To nie jest tylko ambicja sprowadzająca się do słów, tylko od słów przechodzi się u nas do czynów" - stwierdził prezydent.