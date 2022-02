Prezydent: powinniśmy odbyć spotkania w formule NATO-Gruzja oraz NATO-Ukraina

Uważam, że powinniśmy odbyć spotkanie w formule NATO-Gruzja, i na tym samym poziomie odbyć spotkanie NATO-Ukraina, również po to, żeby pokazać naszą solidarność z tymi państwami, że nie pozostawiamy ich samymi sobie - powiedział w poniedziałek w Brukseli prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Na wspólnej konferencji prasowej podkreślił, że NATO "absolutnie nie może się wycofywać".

"NATO jest sojuszem obronnym. Nigdy nie przejawiało wobec Rosji - zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat - jakichkolwiek zachowań agresywnych. To zawsze była postawa obronna" - ocenił prezydent Duda.

Dodał, że w interesie Polski jest utrzymanie pokoju oraz to, aby nie doszło do żadnej eskalacji pomiędzy NATO a Rosją. "My chcemy żyć w spokoju i się rozwijać. Nie tak dawno - zaledwie 30 lat temu - odzyskaliśmy pełną suwerenność, wolność, niepodległość. Chcielibyśmy móc dalej rozwijać nasz kraj, budować swoją prosperity i swoje osobiste szczęście" - mówił prezydent.

Zastrzegł, że "wojna jest ostatnią rzeczą, jakiej Polacy by chcieli". "Dlatego zależy nam na tym, aby Sojusz Północnoatlantycki pokazywał, że w przypadku, gdyby zostało zaatakowane którekolwiek z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, to będzie stał razem, że jest pod tym względem jednolity. O tym będzie przesądzało, w moim przekonaniu, zwiększenie defensywnej obecności na wschodniej flance sojuszu poprzez dodatkowe jednostki, a także poprzez wyznaczenie dodatkowych sił gotowości w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - wzmacniając w ten sposób siły, które pozostają do dyspozycji" - zastrzegł Andrzej Duda.

Dodał, że potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki jako całości. "Nie mówię tylko o tym obszarze, gdzie Polska jest tą wschodnią flanką, czy nasi sąsiedzi bezpośredni - państwa bałtyckie. Myślę także o południu Europy. Uważam, że w całej rozciągłości to wzmocnienie jest potrzebne i w tej chwili zasadne" - ocenił prezydent Duda.

Odnosząc się do zbliżającego się szczytu NATO prezydent podkreślił, że powinny odbyć się spotkania w formule NATO-Ukraina oraz NATO-Gruzja. "Zaproponowałem to panu sekretarzowi generalnemu (Jensowi Stoltenbergowi - PAP)" - poinformował.

Zaznaczył, że w trakcie podróży do Pekinu zatrzymał się w Tbilisi, gdzie rozmawiał z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. "Uważam, że powinniśmy zaprosić Gruzję, na poziomie głów państw, odbyć spotkanie w formule NATO-Gruzja, i na tym samym poziomie odbyć spotkanie NATO-Ukraina, również po to, żeby pokazać naszą solidarność z tymi państwami, żeby pokazać, że nie pozostawiamy ich samymi sobie, ale ponieważ byli zawsze lojalnymi sojusznikami Sojuszu Północnoatlantyckiego, że sojusz także o nich pamięta" - zastrzegł.