Prezydent: słyszę ogromne słowa uznania dla naszego narodu za pomoc Ukraińcom

Słyszę ogromne słowa uznania pod adresem całego naszego społeczeństwa, naszego narodu, wielki szacunek dla Polaków w związku z kwestią uchodźców z Ukrainy - powiedział we wtorek przebywający z wizytą w Egipcie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek, że jego wizyta w Egipcie przebiega w bardzo przyjaznej atmosferze, a podczas spotkań słyszy bardzo dużo dobrego na temat Polski.

"Przede wszystkim ogromne słowa uznania ze strony właściwie wszystkich władz, nie tylko władz państwowych, ale także władz duchowych - zarówno kościoła chrześcijańskiego koptyjskiego, jak i wspólnoty muzułmańskiej. Wielki szacunek dla Polaków w związku z kwestią uchodźców z Ukrainy, że tyle milionów ludzi zostało w Polsce życzliwie przyjętych, że tylu naszych sąsiadów Ukraińców zyskało u nas schronienie" - mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że kwestia pomocy Polski dla Ukraińców wybrzmiewa przy każdym spotkaniu. "Za każdym razem słyszę ogromne słowa uznania pod adresem całego naszego społeczeństwa, naszego narodu. Jest za co po raz kolejny rodakom podziękować, bo to nam rzeczywiście buduje na świecie wspaniałą markę ludzi, którzy są nastawieni życzliwie, którzy są otwarci, którzy rozumieją także problemy i troski innych" - mówił.

Prezydent zaznaczył, że Egipt postrzega sytuację na Ukrainie ze swojej perspektywy. "Każdy ma swoje relacje choćby wynikające z położenia geograficznego. Polska jest w zupełnie innym miejscu na mapie geopolitycznej świata i w związku z tym Polska ma też inne problemy" - zaznaczył.

Dodał, że Egipt zwraca uwagę na problem wojny w Syrii, na kwestię relacji z Izraelem czy z Sudanem. "Mówił mi prezydent, także pan premier, że sześć milionów uchodźców w sumie z różnych stron, tutaj dookoła jest w Egipcie, że właściwie Egipt musi w tej chwili stać na straży wszystkich swoich granic bardzo silnie, bo tyle jest niepokojów w tej części Afryki, więc to jest spektrum ich problemów" - powiedział.

Jednocześnie dodał, że największym problemem Polski jest dzisiaj wojna na Ukrainie i imperializm rosyjski. "Mówiłem, jak od naszej strony to wygląda, mówiłem jak my tę sytuację postrzegamy i dużo rozmawialiśmy na temat tego, jakie są potencjalne możliwości zakończenia tego konfliktu w sposób jak najbardziej pokojowy, ale oczywiście wszyscy mają świadomość, że to jest bardzo trudna sprawa" - podkreślił prezydent.

autorzy Marcin Chomiuk, Aleksandra Rebelińska

