Prezydent spotka się w Davos z szefami NATO, OPEC i MFW

Trzeciego dnia wizyty w Davos, w czwartek, prezydent Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, szefową MFW Kristaliną Georgiewą i szefem OPEC Mohammedem Sanusim Barkindo; weźmie też udział w debacie nt. przyszłości NATO.

Prezydent Duda uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) od wtorku; jest to już jego trzeci pobyt w Davos. W czwartek przed południem, trzeciego dnia wizyty, prezydent spotka się szefem WEF Klausem Schwabem, po czym będzie uczestniczył w sesji na temat relacji transatlantyckich.

Po debacie prezydent odbędzie trzy spotkania bilateralne. Najpierw bedzie rozmawiał z sekretarzem generalnym OPEC Mohammedem Sanusim Barkindo, następnie odbędzie rozmowę z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą, po czym spotka się z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem.

Po spotkaniach polski przywódca zabierze głos podczas debaty dotyczącej przyszłości NATO. Następnie weźmie udział w debacie dotyczącej indeksu giełdowego państw Trójmorza. Będzie to ostatni punkt wizyty polskiego prezydenta w Davos, po którym spotka się on jeszcze z polskimi mediami i uda w podróż powrotną do kraju.

Z Davos Marzena Kozłowska