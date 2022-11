Prezydent: sprawiedliwa transformacja energetyczna ma służyć ludziom, a nie ludzie jej

Sprawiedliwa transformacja energetyczna jest po to, by służyła ludziom, a nie ludzie służyli transformacji - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda na konferencji klimatycznej w Egipcie. Zaapelował też o zwiększenie wysiłków w celu osiągniecia celów klimatycznych.

Prezydent podczas przemówienia na szczycie COP27 w Egipcie powiedział, że "Polska jest przykładem kraju, który podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju i w sposób znaczący zmniejsza emisję, a jednocześnie następuje wzrost PKB". "Polska w ciągu ostatnich kilku lat osiągnęła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych i CO2 w roku 2020. Jednocześnie aktywnie pracujemy nad odbudową odnawialnych źródeł energii i rozwijamy program nuklearny. Polska promuje przede wszystkim elektromobilność, wydajność energetyczną, ale również opracowuje nowoczesne technologie" - mówił.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że aby osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne należy zwiększyć wysiłki i działać w sposób odpowiedzialny. "A to wszystko po to, aby móc osiągnąć sytuację, w której przejście na inne źródła energii będzie sprawiedliwe. Bo właśnie ta sprawiedliwa transformacja energetyczna jest po to, by ona służyła ludziom, a nie ludzie służyli transformacji" - powiedział polski prezydent.

Jak dodał, społeczeństwo będzie pytać polityków, dlaczego źródła energii są tak kosztowne, a standardy życia dramatycznie spały. "Sprawiedliwa transformacja musi być przede wszystkim wydajna i kosztowa, a jednocześnie musi służyć celowi jakim jest bezpieczeństwo energetyczne" - dodał.