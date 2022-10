Prezydent Tadżykistanu do Putina: proszę nas nie traktować jak przedłużenie ZSRR

Proszę nie traktować krajów Azji Centralnej jak przedłużenie ZSRR - zwrócił się w piątek do prezydenta Rosji Władimira Putina przywódca Tadżykistanu Emomali Rachmon. O poszanowanie państw tego regionu zaapelował na szczycie Azja Centralna - Rosja w Astanie.

"Nie liczymy 100-200 milionów. Ale chcemy, żeby nas szanowano. Gdzie coś naruszyliśmy? Gdzieś się nie tak przywitaliśmy? Zawsze szanowaliśmy interesy swojego głównego partnera strategicznego (Rosji). Chcemy, żeby nas szanowano. (...) Władimirze Władimirowiczu, prośba do pana, by nie było polityki do krajów Azji Centralnej jak do przedłużenia ZSRR" - powiedział Rachmon, cytowany w piątek przez portal Nowaja Gazieta. Jewropa.

Spotkanie w ramach szczytu Azja Centralna - Rosja odbyło się w piątek w Astanie.