Prezydent Tajwanu planuje tranzyt przez USA w drodze do Ameryki Środkowej; Chiny protestują

Władze Tajwanu potwierdziły we wtorek, że prezydent Caj Ing-wen wyląduje w Stanach Zjednoczonych w drodze do Gwatemali i Belize. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i przekazały USA formalny protest – oświadczył rzecznik MSZ w Pekinie Wang Wenbin.

Rząd w Tajpej ogłosił, że Caj złoży wizytę w Gwatemali i Belize między 29 marca a 7 kwietnia.

W drodze do Ameryki Środkowej przewidziano międzylądowanie samolotu z Caj i jej delegacją w Nowym Jorku, a w drodze powrotnej w Los Angeles - przekazała tajwańska agencja prasowa CNA, powołując się na kancelarię prezydenta i tajwańskie MSZ.

Kancelaria odmówiła jednak odpowiedzi na pytanie, czy Caj spotka się w USA ze spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym, jak spekulowały w ostatnich tygodniach media - podała stacja CNN.

Według tej stacji McCarthy zapowiadał wcześniej, że spotka się Caj, gdy będzie ona w USA, ale nie podał konkretnej daty. Nie wykluczył również możliwości złożenia wizyty na Tajwanie.

W ubiegłym roku chińska armia przeprowadziła ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu na bezprecedensową skalę, które według Pekinu były odwetem za wizytę ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w Tajpej.

Rzecznik chińskiego MSZ Wang, komentując doniesienia mediów o planach spotkania Caj z McCarthym, ocenił, że prawdziwym celem jej międzylądowania w USA jest "promowanie niepodległości Tajwanu". Pekin stanowczo się temu sprzeciwia i przekazał Waszyngtonowi formalny protest - dodał.

"Po raz kolejny przestrzegamy władze Tajwanu, że nie ma drogi do niepodległości Tajwanu, a wszelkie złudzenia co do prób zmowy z zagranicznymi siłami, by dążyć do niepodległości i prowokować są skazane na niepowodzenie" - powiedział Wang.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część terytorium ChRL i dążą do przejęcia nad nim kontroli. Stanowczo protestują też przeciwko wszelkim oficjalnym kontaktom innych państw z Tajwanem. Większość Tajwańczyków nie jest zainteresowana przejściem pod władzę Pekinu.