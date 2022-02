Prezydent: To, czego dziś potrzebujemy, to jedność w UE i w NATO

To, czego dziś potrzebujemy, to jest jedność europejska, zarówno w UE, jak i w NATO; tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój i prawo międzynarodowe; gdy jest ono przestrzegane, nie ma zagrożenia wojną - powiedział w poniedziałek w Brukseli prezydent Andrzej Duda.

Prezydent spotkał się z szefami unijnych instytucji: szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Andrzej Duda powiedział dziennikarzom po tych spotkaniach, że "absolutnie głównym i podstawowym tematem" tych rozmów była sytuacja na Wschodzie, wokół Ukrainy i na Białorusi oraz tego, jakie działania należy podjąć w obecnej sytuacji.

"Ja także przekazałem informację o moim pobycie w Pekinie na inauguracji Igrzysk Olimpijskich" - podkreślił prezydent. Jak relacjonował, "była to trochę taka wizyta tak zwanej dyplomacji olimpijskiej", w czasie której odbył spotkania polityczne m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przywódcą Chin Xi Jinpingiem, prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, emirem Kataru i prezydentami szeregu państw, a także z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasem Bachem.

"Podzieliłem się moimi spostrzeżeniami, odczuciami i informacjami, które uzyskałem w czasie tych rozmów, dotyczącymi właśnie sytuacji na Wschodzie i sytuacji międzynarodowej" - mówił prezydent.

"Zgodziliśmy się, że to, czego przede wszystkim potrzebujemy to jest jedność europejska, jedność i jeszcze raz jedność, zarówno w UE jak i w NATO" - powiedział Duda.

"Po pierwsze powinniśmy działać wspólnie i w porozumieniu co do każdego działania, które podejmujemy - tak wszyscy razem, jak i każdy z osobna, to po pierwsze. Po drugie, że potrzebujemy jedności, że cały świat, także i ci, którzy z nami prowadzą różnego rodzaju dyskusje, jak i ci, którzy tworzą pewne napięcia międzynarodowe, muszą tutaj widzieć jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój i obronić prawo międzynarodowe, które ma tutaj znaczenie fundamentalne, bo jeżeli prawo międzynarodowe jest przestrzegane, to wtedy nie ma zagrożenia wojną, wtedy jest pokój" - podkreślił prezydent.