Prezydent Trump pochwalił Joe Bidena za "niesamowity powrót" do wyścigu

Donald Trump pochwalił w środę „niesamowity powrót Joe Bidena” do wyścigu o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Obecny prezydent USA podkreślił, że to właśnie Biden może być jego rywalem w listopadzie.

"To wielki powrót Joe Bidena, niesamowity powrót - powiedział Trump - Joe ma teraz najłatwiejszą drogę (do nominacji)".

Były wiceprezydent USA Biden wygrał prawybory Demokratów w większości spośród 14 stanów głosujących w tzw. superwtorek. Jego jedynym poważnym rywalem w walce o partyjną nominację w listopadowych wyborach prezydenckich był senator Bernie Sanders, który zwyciężył w prawyborach w Kalifornii.

Sanders, który jest najbardziej lewicowym Demokratą ubiegającym się o nominację, był faworytem w sondażach przed rozpoczęciem prawyborów w superwtorek.

Trump skomentował także środową rezygnację miliardera Michaela Bloomberga z ubiegania się o nominację Demokratów. "On będzie próbował ocalić twarz, wstrzykując dużo pieniędzy do kampanii Bidena - powiedział prezydent - Zobaczymy co będzie, ale nie sądzę, aby miało to wpływ (...) Jedną z rzeczy, które pokazały te prawybory, jest to, że wyborców nie można kupić".

Wygrana w superwtorek może mieć decydujące znaczenie dla całego wyścigu o prezydencką nominację Demokratów, gdyż ze stanów tych, bardzo różnych pod względem geograficznym i społecznym, pochodzi ponad jedna trzecia delegatów na konwencję partyjną.

W 2016 roku w superwtorek Demokratów zwyciężyła Hillary Clinton. Wygrała ona w siedmiu stanach, a Sanders w czterech. Ostatecznie to właśnie ona otrzymała partyjną nominację, lecz w wyborach przegrała z Trumpem.

U Republikanów nominacja jest formalnością - partia ta z pewnością wystawi w wyborach urzędującego prezydenta. We wtorek Trump, który de facto nie ma wewnątrzpartyjnego konkurenta, uzyskał poparcie delegatów z kolejnych stanów, w tym m.in. z Kalifornii.