Prezydent Turcji potępił stosunek Macrona do muzułmanów we Francji

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostro skrytykował w sobotę stosunek swojego francuskiego odpowiednika Emmanuela Macrona do muzułmanów we Francji, posuwając się nawet do kwestionowania jego zdrowia psychicznego - informuje agencja AFP.

"Wszystko, co można powiedzieć do szefa państwa, który traktuje w ten sposób miliony członków różnych wspólnot religijnych, to: +idź najpierw na badanie zdrowia psychicznego+" - powiedział Erdogan w przemówieniu telewizyjnym.

Przed dwoma tygodniami prezydent Turcji za prowokacje uznał wypowiedzi Macrona o "islamistycznym separatyzmie" i potrzebie "zorganizowania islamu" we Francji.

Projekt ustawy o "walce z separatyzmami" we Francji, wymierzony w radykalny islam, ma zostać przedstawiony na początku grudnia. Ma na celu wzmocnienie świeckości we Francji i utrwalenie zasad republikańskich; zawiera kilka punktów, które mogą wywołać napięcia z Turcją, takich jak wzmocniona kontrola finansowania meczetów czy zakaz szkolenia imamów za granicą - wskazuje AFP.

Spór ten - jak zauważa francuska agencja - można dodać do długiej listy nieporozumień między Macronem i jego tureckim odpowiednikiem, który regularnie broni muzułmańskich mniejszości na świecie. Obecnie Paryż i Ankara różnią się w wielu kwestiach: od napięć w basenie Morza Śródziemnego, przez zażegnaną w piątek wojnę domową w Libii po konflikt zbrojny między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach.