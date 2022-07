Prezydent Turcji publicznie upokorzył Władimira Putina

Recep Tayyip Erdogan upokorzył Władimira Putina, który ze zniecierpliwieniem musiał czekać na przywódcę Turcji. Zazwyczaj prezydent Rosji każe na siebie oczekiwać, aby pokazać swoją wyższość. W sieci pojawiło się nagranie z początku spotkania obu polityków.

Władimir Putin przyleciał 19 lipca do Iranu, jednego z nielicznych sojuszników Rosji. W planach wizyty znalazły się m.in. rozmowa z irańskim przywódcą ajatollahem Alim Chameneiem oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Podczas spotkań zaplanowano m.in. omówienie tematów dotyczących eksportu zboża, sytuacji w Syrii oraz wojny w Ukrainie. Kreml planuje wzmocnić więzi z Iranem i zakupić od tego państwa wojskowe drony.

W sieci pojawiło się nagranie z początku spotkania Putina z Erdoganem. Widać na nim, jak rosyjski przywódca wchodzi do sali, gdzie ze zniecierpliwieniem czeka na tureckiego prezydenta, który dołącza do spotkania po upływie około minuty. Liderzy ściskają sobie dłonie, ale to przywódcy Turcji udało się upokorzyć prezydenta Rosji, stosując jego ulubioną sztuczkę.

Komentuje się, że prezydent Turcji zemścił się za sytuację sprzed dwóch lat. We wrześniu 2020 roku, to Erdogan oczekiwał na Putina. Wówczas przywódca Turcji wraz z delegacją przez dwie minuty stał przed zamkniętymi drzwiami do sali, w której przebywał prezydent Rosji.

Szef władz Federacji Rosyjskiej niejednokrotnie kazał na siebie czekać innym politykom. W ten sposób starał się udowodnić, że to on rozdaje karty. Nie wymyślił jednak tej politycznej sztuczki, gdyż podobną taktykę stosował już Józef Stalin.