Prezydent Turkmenistanu polecił zwiększenie wydobycia ropy i gazu

Turkmenistan ma towar, gaz ziemny, na który nagle zapotrzebowanie w Europie jest znacznie większe ze względu na geopolitykę. Wydarzenia ostatnich miesięcy - dojście do władzy Serdara Berdymuchamedowa, a także wybuch wojny w Ukrainie są postrzegane jako szansa na otwarcie się kraju na nowe relacje zagraniczne - w tym z Zachodem.

Pod koniec kwietnia w Turkmenistanie przeprowadzono posiedzenie Rady Ministrów a wśród szeregu poruszanych podczas obrad tematów media środkowoazjatyckie zwróciły uwagę na wątek energetyczny.

Wedle komunikatu Państwowej Agencji Informacyjnej Turkmenistanu wiceprzewodniczący gabinetu ministrów Sz. Abdrachmanow podczas spotkania poinformował o działaniach podjętych w celu zwiększenia wydobycia złóż węglowodorów w najbliższych latach, m.in. o działaniach zmierzających do zawarcia umowy na zakup odpowiedniego sprzętu do prowadzenia prac remontowych na kilku złożach gazowych, planach co do odwiertów poszukiwawczych.

Obecny na posiedzeniu Prezydent Turkmenistanu – Serdar Berdymuchamedow podkreślił znaczenie konieczności dalszego zwiększania wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Ten wzrost ma się dokonywać dzięki identyfikacji nowych złóż, jak również modernizacji już istniejących.

Kierunek zaproponowanych działań wydaje się o tyle istotny, iż na przestrzeni kilku ostatnich lat udział kraju w całkowitych udokumentowanych zasobach gazu zmniejszył się.

Wedle danych zawartych w corocznych publikacjach BP Statistical Review of World Energy, na koniec 2018 r. udział kraju wynosił 9,9%, rok później było to 9,8%, a rok później - 7,2% . Jeżeli chodzi o ropę naftową w 2020 r. w kraju wyprodukowano 10,3 milionów ton, co stanowiło prawie 30 % produkcji generowanej przez pobliski Azerbejdżan. Udział Turkmenistanu w światowych zasobach ropy kształtuje się na poziomie 0,1 %. W połowie 2019 r. w miejscowości Owadandepe położonej niedaleko stolicy Turkmenistanu - Aszchabadu, otwarto pierwszy na świecie zakład produkujący syntetyczną benzynę z gazu. Projekt ten powstał dzięki aktywnemu zaangażowaniu podmiotów japońskich.

Głównymi odbiorcami turkmeńskiego gazu są Chiny i Rosja. Moskwa przez szereg lat miała kluczowy wpływ na eksport gazu z Turkmenistanu ze względu na infrastrukturę gazociągową odziedziczoną po czasach ZSRR. Od 2009 r. Kraj Środka stał się ostoją turkmeńskich przychodów z eksportu węglowodorów.

Silne uzależnienie od obu krajów powoduje, że Aszchabad od lat nie uzyskuje za swój towar korzystnych cen. W interesie kraju leży zatem dywersyfikacja kierunków eksportu. Ta jednak nie wydaje się możliwa bez utworzenia nowych szlaków ich transportu. W tym względzie władze liczą od lat na rozwój projektu gazociągu TAPI (Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, Indie). Przy czym faktyczna perspektywa realizacji tego projektu wciąż jest mglista. Ten proces utrudniają m.in. takie czynniki jak: niestabilna sytuacja w Afganistanie, napięcia pakistańsko-indyjskie, problemy z finansowaniem inwestycji.

Wydarzenia ostatnich miesięcy - dojście do władzy w Turkmenistanie Serdara Berdymuchamedowa, który w marcu br. przejął fotel prezydencki po swoim ojcu, a także wybuch wojny w Ukrainie są postrzegane przez komentatorów jako szansa na otwarcie się kraju na nowe relacje zagraniczne - w tym z Zachodem. Były ambasador USA w Turkmenistanie - Allan Mustard zauważył iż: „Turkmenistan ma towar, gaz ziemny, na który nagle zapotrzebowanie w Europie jest znacznie większe ze względu na geopolitykę. Pytanie czy Turkmenistan jest gotowy do współpracy z zachodnimi firmami i rządami w celu jego dostarczenia”.

Wydaje się, że analogiczne pytanie można zadać także europejskim urzędnikom i politykom, którzy przez lata przekonywali, że brak demokracji w Turkmenistanie uniemożliwia intensyfikację relacji gospodarczych z tym krajem. Jednocześnie nie widzieli nic złego w rozwijaniu współpracy w sektorze ropy i gazu z Rosją.

