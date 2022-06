Prezydent Ukrainy do Gruzinów: jesteście na drodze do UE, działajcie, pomożemy wam!

"W czwartek Ukraina uzyskała status kraju kandydującego do UE, wy też jesteście na tej drodze. Działajcie, pomożemy wam! Chwała Gruzji, chwała Ukrainie!" - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski do uczestników antyrządowej demonstracji w Tbilisi - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

"Chociaż moja znajomość gruzińskiego nie jest idealna, ale moje uczucia do was są szczere" - wyznał Zełenski, zwracając się do tysięcy ludzi, zebranych przed parlamentem Gruzji.

Podziękował również obywatelom Gruzji, którzy walczą u boku Sił Zbrojnych Ukrainy przeciwko agresji Rosji i przypomniał: "Donbas i Krym to ziemia ukraińska, a Abchazja i Osetia Południowa - to ziemia gruzińska".

Do zebranych zwrócił się również doradca szefa biura prezydenta Dawyd Arachamija, który podkreślił, że miejsce Gruzji, Ukrainy i Mołdawii jest właśnie w Europie. "Ukraina zrobi wszystko, by Gruzja dołączyła do wielkiej, europejskiej rodziny" - powiedział. Wyraził również nadzieję, że "Gruzini wystawią właściwą ocenę działaniom obecnego rządu Gruzińskiego Marzenia.

Rada Europejska zdecydowała w czwartek o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. Gruzja musi na tę perspektywę jeszcze poczekać i w zgodnej opinii ekspertów jest to pokłosie polityki partii rządzącej.