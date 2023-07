Prezydent Ukrainy: najważniejszy cel na froncie, to zadanie jak największych strat przeciwnikowi

Na wszystkich odcinkach frontu najważniejszy cel, to maksymalne niszczenie okupantów, ich sprzętu, zapasów, magazynów sztabów – oznajmił w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w tradycyjnym wieczornym wystąpieniu.

"Rosja codziennie ma nieść straty - tak jest sprawiedliwie" - powiedział Zełenski, podsumowując poniedziałkową naradę w naczelnym dowództwie. Jej głównym tematem, jak dodał, była sytuacja na froncie - te odcinki, na których Ukraina atakuje i te, na których jest w obronie.

Omawiano również sposoby obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi na infrastrukturę portową, zbożową i na cywilów. "Przygotowujemy mocną odpowiedź rosyjskim terrorystom na ich napaści" - powiedział.

https://t.me/OP_UA/10024

Jako jeden z celów Ukrainy Zełenski wskazał rozpoczęcie negocjacji o członkostwie w Unii Europejskiej do końca roku. "Ukraina jest w pełni gotowa - z naszej strony robimy wszystko, co jest konieczne. I wszystko, co jest możliwe, by również UE była do tego w pełni gotowa" - oświadczył.

Prezydent Ukrainy powtórzył, że Ukraina uważa, że przedłużenie przez UE zakazu wwozu towarów rolnych z tego kraju po 15 września "jest niedopuszczalne".

"Bardzo aktywnie współpracujemy ze wszystkimi, by znaleźć rozwiązanie, które będzie odpowiadać duchowi naszej Europy" - zapewnił.