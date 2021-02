Prezydent Ukrainy o szczepionkach: niemiło stać z wyciągniętą ręką

Niemiło czuć, że stoisz z wyciągniętą ręką - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując sytuację wokół dostaw szczepionek przeciw Covid-19. Do kraju pierwsze preparaty dotrą w tym miesiącu.

"Są pewne emocje co do światowej kampanii szczepień. To, że Ukraina nie jest równoprawnym członkiem Unii Europejskiej, czy świata w kwestii terminów szczepień... Nie jesteśmy priorytetowi, jeśli chodzi o kraje, które otrzymują szczepionkę (...)" - powiedział Zełenski w wywiadzie dla programu Axios na HBO. Jego wypowiedź cytuje w poniedziałek Hołos Ameryki.

"Kraje UE, z jakimi mamy wspaniałe stosunki i do liderów których się zwracałem, powiedziały, że będą nam pomagać. Po trochu, ze swoich dostaw szczepionek. Ale będzie im ciężko to wyjaśnić swojemu narodowi. (...) To bardzo niemiłe - czuć, że stoisz z wyciągniętą ręką" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Rozmawiano też o polityce. Zełenski powiedział, że pierwsze pytanie, jakie zadałby prezydentowi USA Joe Bidenowi, brzmiałoby: "Dlaczego jeszcze nie jesteśmy w NATO?". Jak dodał, gdyby jego kraj był w Sojuszu, nie doszłoby do eskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainy, gdzie od 2014 roku trwa wojna z prorosyjskimi separatystami. Zaznaczył, że Kijów jest wdzięczny UE i USA za prowadzoną politykę sankcyjną, ale - jak dodał - to nie przywróci życia ofiarom wojny.

Odnosząc się do styczniowego szturmu na waszyngtoński Kapitol, Zełenski wskazał, że był zszokowany i nie mógł uwierzyć, że coś takiego dzieje się w USA. Ocenił, że był to "poważny cios dla demokracji USA".

Prowadzący zapytał też o rozmowę telefoniczną Zełenskiego z ówczesnym prezydentem Donaldem Trumpem, która odbyła się w lipcu 2019 roku po czasowym zamrożeniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa. Rozmowa stała się powodem wszczęcia przez Demokratów procedury impeachmentu wobec Trumpa. Według sygnalisty z CIA oraz kilku przesłuchanych świadków Trump miał naciskać na Zełenskiego w sprawie wszczęcia na Ukrainie śledztwa wymierzonego w jego politycznego rywala z Partii Demokratycznej, obecnego prezydenta Bidena. Od tego miał uzależnić pomoc finansową dla Ukrainy. W czasie procesu Trump został uniewinniony.

Zełenski zaznaczył, że podczas rozmowy Trump nie naciskał na niego i że ujmowanie tego w ten sposób jest dla niego "bardzo obraźliwe", ponieważ jest prezydentem Ukrainy, będącej niepodległym państwem. Jednak, jak dodał, był tam "jeden nieprzyjemny moment", tj. upublicznienie jego rozmowy z Trumpem. "Nikt z nas nie miał prawa publikować takich rzeczy" - oznajmił.

