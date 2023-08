Prezydent Ukrainy: odpowiemy na rosyjskie ataki na Morzu Czarnym tym samym, mogą stracić wszystkie okręty

Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ataki na „korytarze zbożowe” na Morzu Czarnym „tym samym” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z przedstawicielami mediów południowoamerykańskich.

"Nie mamy dużo broni, ale jeśli oni (tj. Rosjanie) będą nadal strzelać, to do końca wojny mogą stracić wszystkie okręty" - oznajmił Zełenski.

Dodał, że "jeśli Rosja będzie nadal dominować na Morzu Czarnym i je blokować, ostrzeliwujące rakietami, to Ukraina będzie robić to samo. Będzie to uczciwa obrona naszych możliwości".

Podkreślił, że Rosja zablokowała wody terytorialne Ukrainy, "nie dając możliwości przepływania ani transportowi morskiemu, ani statkom ze zbożem".

Ukraina przyznała się w zeszłym tygodniu do dwóch ataków na rosyjskie jednostki. Celem jednego z nich był cumujący w Noworosyjsku okręt desantowy Floty Czarnomorskiej okręt Oleniegorskij Gorniak, który został poważnie uszkodzony. Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z Marynarką Wojenną Ukrainy przeprowadziły operację specjalną, w wyniku której w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej uszkodzony został duży tankowiec SIG.