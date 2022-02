Ukraina: wróg rozpoczął intensywny ostrzał; stan wojenny w całym kraju

Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach - oświadczył w czwartek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny w całym kraju .

"Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni i odpiera wojska rosyjskie" - napisał Reznik w opublikowanym oświadczeniu na stronie internatowej ministerstwa obrony.



W wielu miastach Ukrainy słychać było wybuchy, Rosja przeprowadziła ataki rakietowe na infrastrukturę i straż graniczną - powiedział prezydent Zełenski. "Rosja przeprowadziła uderzenia w naszą wojskową infrastrukturę, w naszych strażników granicznych. W wielu miastach Ukrainy słychać było wybuchy" - przekazał. Poinformował, że rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem. Prezydent poprosił obywateli, by zachowali spokój w miarę możliwości pozostawali w domach.

"Działa armia, działają wszystkie struktury siłowe" - oświadczył Zełenski."Zwyciężymy, bo jesteśmy Ukrainą" - dodał.

Według mediów w czwartek planowane jest orędzie prezydenta.

Tymczasem mer Kijowa Witalij Kliczko wezwał mieszkańców Kijowa, którzy nie są zaangażowani w prace infrastruktury krytycznej, by pozostali w domach.

"Ukraina została zaatakowana przez agresora. Huk wybuchów słychać w Kijowie. Teraz najstraszniejszy wróg - to panika" - napisał Kliczko na Facebooku.

Kliczko zaapelował, by mieszkańcy mieli przygotowane "torby ewakuacyjne", dokumenty i minimum niezbędnych rzeczy. "By w razie potrzeby szybko udać się do schronów" - napisał.

W nocy z wtorku na czwartek rosyjski lider Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji specjalnej w Donbasie". Według informacji ukraińskich władz i relacji w sieciach społecznościowych rosyjskie siły zaczęły ostrzał ukraińskich miast także z innych kierunków.